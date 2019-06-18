Бывший Президент УЕФА Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции

Платини проходит по делу о выборах страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года. следствие считает, что Катар получил это право незаконным путем. Пока известно лишь, что Платини содержат в антикорроупционном управлении полиции во французском городе Нантерра. Напомню, что Платини был отстранен от футбольной деятельности в 2015 году сроком на 8 лет вместе с тогдашним Президентом ФИФА Зеппом Блаттером. Комитет по этике международной федерации футбола счел, что полтора миллиона швейцарских франков, которые Платини получил от Блаттера в виде оплаты за консультации, противоречат канонам ФИФА. Платини подал апелляцию, срок сократили до 4 лет и он должен был закончиться в этом году

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, причем не как обычно в летом, а в декабре.