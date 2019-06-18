В селе Чемодановка арестованы 15 цыган после массовой драки, в которой погиб один человек

Также известно о том, что цыганские семьи, выселении которых после конфликта требовали местные жители, покинули регион.

Первомайский суд Пензы отправил под стражу 15 цыган, подозреваемых в участии в массовой драке в Чемодановке. Ходатайство следствия об аресте еще 13 цыган будут рассмотрены сегодня. Об их задержании сообщалось накануне. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Ранее также сообщалось, что все цыганские семьи, это более 600 человек, уехали из Чемодановки и соседнего села Лопатки, многие оставили свое хозяйство – животных на временное содержание передадут местному фермеру. Насколько добровольным был их отъезд, пока неясно. Глава местного сельсовета Сергей Фадеев сначала на встрече с жителями, а потом и в комментарии изданию «МБХ медиа» рассказал, что всех цыган принудительно посадили в автобусы и вывезли. Некоторых, по его словам, пришлось ловить на границе области – они пытались убежать. Потом он же свои слова опроверг, заявив агентству «Интерфакс», что люди принимали решение уехать самостоятельно. Власти региона также заявили, что их отъезд был добровольным. Между тем, в «Ассоциации цыган» утверждают, что всего несколько семей на время уехали в Волгоградскую и Астраханскую области к родственникам. Остальные – остались в Чемодановке.

Выселить цыган требовали местные жители после массовой драки 13 июня, в которой погиб один человек, пятеро пострадали. После конфликта жители села вышли на народный сход, который закончился перекрытием федеральной трассы.