Конституционный суд запретил власти отказывать в проведении митингов, ссылаясь на проблемы с общественным порядком

Конституционный суд запретил органам власти отказывать в проведении митингов, ссылаясь на возможные проблемы с общественным порядком. В решении суда говорится, что основную ответственность за порядок и безопасность должны принимать на себя органы исполнительной власти субъектов или местного самоуправления. При рассмотрении заявок о проведении публичного мероприятия должны быть исключены любые попытки возложить подобные обязанности на организаторов, передаёт ТАСС.

Жалобу в КС подал иркутский активист Валерий Тетерин, которому местные власти отказывали в согласовании протестов.