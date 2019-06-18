Бразильский нападающий Неймар может вернуться в Барселону, откуда уходил со скандалом в Пари Сен Жермен

Французы, а вернее арабские владельцы клуба заплатили за форварда сумму отступных, которая казалась невероятной – больше 200 миллионов евро. В Париже Неймару не понравилось да и Барселона полноценной замены ему не нашла. По сообщениям бразильского издания Глобо Эспорте президент Барсы Хосеп Мария Бартомеу ведет переговоры с отцом футболиста, который представляет его интересы. Предполагается, что Барса может отдать за Неймара 100 миллионов евро и трех игроков – чемпионов мира в составе сборной Франции защитника Самуэля Умтити и хавбека Усмана Дембеле и серебряного призера мирового первенства хорвата Ивана Ракитича. От Неймара потребуют и извинений за свой уход, когда футболист и его отец специально оттягивали момент трасфера, чтобы получить от клуба дополнительные бонусы.

В Пари Сен-Жермен Неймар сыграл 58 матчей и забил 51 гол.