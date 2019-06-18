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11:03, 18 июня 2019

Четыре человека пострадали в Торонто во время празднований победы местного клуба в чемпионате НБА

Четыре человека пострадали в Торонто во время празднований победы местного клуба в чемпионате национальной баскетбольной ассоциации.

Торонто Рэпторс стал первым неамериканским клубом, который смог выиграть самый престижный трофей в мировом баскетболе. На улицы по случаю парада чемпионов вышло до двух миллионов человек, хотя все население Торонто составляет без малого три миллиона. баскетбоилсты проехали по центральным улицам города в нескольких автобусах с открытым верхом до площади Натана Филипса, где была установлена специальная сцена, с которой игроки обратились к многочисленным болельщикам. Фанаты занимали места за день до начала праздника. Позже сделать это было практически невозможно Несколько позже полиция сообщила о двух инцидентах со стрельбой, которые произошли в ходе празднований. Всего пострадали четыре человека. Двое стрелявших задержаны.

В финальной серии Торонто Рэпторс победил Голден Стейт Уорриорз со счетом 4-2



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