Власти Центральноафриканской Республики сообщили, что ждут новую партию вооружения из России в самое ближайшее время

Оружие необходимо для реформы оборонного сектора и создания республиканской армии – так, по крайней мере, уверяет глава внешнеполитического ведомства ЦАР Сильви Байпо-Темон. Ее слова передает агентство «Интерфакс». Глава МИД страны считает, что республике необходимы боеспособные войска, также там требуют снять оружейное эмбарго. Кроме того, по словам Байпо-Темон, в ЦАР рассчитывают на скорое прибытие 30 российских военных. Они должны принять участие в миротворческой миссии ООН в республике, охваченной гражданской войной. Вместе с тем, министр иностранных дел отрицает присутствие в стране российских наемников. Она уверяет, что все обращения к России имели официальный характер, и сказала, что поддержка со стороны Москвы была одобрена Совбезом ООН. Ранее представитель посольства России в ЦАР Виктор Токмаков говорил, что в республику на безвозмездной основе будут отправлены стрелковое оружие и боеприпасы.

В конце июля прошлого года в ЦАР были убиты трое российских журналистов – это Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они намеревались снять фильм о деятельности «ЧВК Вагнера», спонсором которой называют бизнесмена Евгения Пригожина.