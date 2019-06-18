Суд в Пензе арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Инцидент был в четверг. По словам местных жителей, драка, в результате которой один человек погиб, четверо пострадали, произошла между местными жителями и цыганами. В ней участвовали около 200 человек. И причиной конфликта, по некоторым данным. стала попытка изнасилования. В полиции говорят, что инцидент произошёл на бытовой почве.

В МВД ранее сообщили, что была задержаны более 170 человек, все они цыгане.