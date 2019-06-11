Автор YouTube канала BadComedian и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение

Стороны считают инцидент урегулированным, сказал ТАСС адвокат блогера Евгения Баженова Сергей Панченко. Детали соглашения не раскрываются.

Адвокат BadComedian Сергей Панченко подтвердил урегулирование разногласий между блогером и кинокомпанией Kinodanz. Об этом адвокат сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я подтверждаю, что между блогером Евгением Баженовым, известным как BadComedian, и компанией Kinodanz достигнуто соглашение по урегулированию создавшейся ситуации. Стороны подтверждает, что не имеют друг другу каких-либо претензий», — заявил он.

По словам адвоката, в ближайший понедельник в Красногорском суде ожидается прекращение производства по иску компании к BadComedian.

По мнению С.Панченко, общественный резонанс сыграл значительную роль в разрешении конфликта, так как «стороны удалось усадить за стол переговоров».

Ранее видеоблогер BadComedian сообщил, что может закрыть свой канал из-за судебного иска на 1 миллион рублей, который подала компания Kinodanz. Претензии кинокомпании были связаны с выходом обзора фильма «За гранью реальности», в котором использованы кадры из картины. По мнению Kinodanz, в обзоре нарушен допустимый объем цитирования.

Ранее популярный видеоблогер сказал, что его канал может быть закрыт из-за иска к нему кинокомпании о нарушении авторских прав на миллион рублей. Поводом стала рецензия Баженова на фильм «За гранью реальности». В защиту кинокритика выступили популярные видеоблогеры, а также кинопродюсер Александр Роднянский.