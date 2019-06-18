Трамп потребовал от The New York Times раскрыть источник об американских кибератаках на российские энергосистемы
Дональд Трамп потребовал от The New York Times немедленно раскрыть источник информации об американских кибератаках на российские энергосистемы. Президент США заявил, что публикация была ложной, и издание должно нести за неё полную ответственность. При этом ранее Трамп обвинил The New York Times в государственной измене и предательстве.
Поводом стал материал о том, что США участили кибератаки на компьютерные системы в России, связанные с электрообспечением и транспортом. Журналисты The New York Times отметили, что перед публикацией направили материал в правительство, и он не вызвал никакого беспокойства.
Между тем, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин этим утром заявил, что Россия действительно фиксирует кибератаки из США на критически важные системы.