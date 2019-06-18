Спикер парламента Дагестана заявил, что вопрос об изменении границ с Чечнёй отложен до следующего года

Хизри Шихсаидов сказал в народном собрании, что решение принято на уровне полпреда. По его словам, это позволит хорошенько подготовиться, изучить документы и продолжить работу с учётом того, что будут привлечены руководители муниципалитетов. Шихсаидов подчеркнул, что всё это будет делаться открыто и прозрачно, а сейчас не надо ничего раскачивать, пишет газета «Коммерсантъ».

В июне на выезде из дагестанского Кизляра появился знак с надписью Чеченская республика, Шелковской район. Местные жители его демонтировали, после этого глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не устраивать конфликты и пригрозил критикам «поломать пальцы и вырвать языки».