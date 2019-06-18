Рекордное число россиян считают службу в армии по призыву обязанностью мужчины

Это показал опрос, проведенный Левада-центром.

Позитивное отношение к армии социологи зафиксировали у 60% россиян, передает интернет-издание РБК. Оно отмечает, что за все время опросов, проводимых с 1997 года, этот показатель никогда не превышал 44%. Еще 24% опрошенных Левадой-центром полагают, что служба в армии – это долг, который нужно отдать государству вне зависимости от интересов мужчины. И лишь 12% считают, что призывная служба – бессмысленное и опасное занятие, которого нужно любыми способами избежать. Исследование также показало, что рекордные 88% россиян верят в способность армии защитить свои границы в случае угрозы от других стран. В частности, чуть более половины респондентов отвечает на этот вопрос «определенно да». Впрочем, 82% россиян считает, что правительство должно направлять средства не на усиление военной мощи, а на повышение уровня жизни.

Согласно апрельскому опросу Фонда «Общественное мнение», более 60% россиян считают, что каждый молодой человек должен отслужить. А более 70% опрошенных называют армию «школой жизни».