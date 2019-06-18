В России падает популярность высшего образования

О планах своих детей учиться в вузах сообщили только 47% россиян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob. Между тем, в 2010 году о желании выпускников получить высшее образование говорили 80 процентов опрошенных.

Исследования проводились с 20 мая по 12 июня почти в трёхстах населённых пунктах. В нём приняли участие полторы тысячи родителей выпускников.

Согласно апрельскому опросу ВЦИОМ, почти половина россиян с высшим образованием работают не по специальности.