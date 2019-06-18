Сергей Нарышкин: Российские органы госвласти подвергаются кибератакам со стороны США

Это признал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Об атаках на энергосистему России на днях сообщила New York Times и этим вызвала резкую критику американского президента.

Россия порой фиксирует кибератаки из США на критически важные системы страны. Прежде всего, информационные системы органов госвласти, сообщил Сергей Нарышкин Интерфаксу. Запад рассматривает киберпространство не как поле для сотрудничества, а как арену борьбы, приводит слова главы Службы внешней разведки агентство ТАСС. Накануне Кремль заявил, что усматривает признаки кибервойны в отношении Москвы в случае если госструктуры США не информируя президента Трампа ведут хакерские атаки на российскую энергосистему. О том, что в неё спецслужбы Соединённых Штатов пытаются внедрить вредоносные программы, на выходных написала газета New York Times. Она утверждала, что число кибератак в последнее время выросло. А президента Трампа могли даже не поставить в известность. Газета ссылалась на источники среди бывших и нынешних правительственных чиновников. Хозяин Белого дома назвал статью ложью и предательством. А журналистов – врагами народа. После обвинений со стороны Трампа редакция издания сообщила, что содержание заметки было представлено правительству перед публикацией.

Публикация в New York Times появилась незадолго до саммита «большой двадцатки» в Осаке, в ходе которого должна пройти встреча президентов России и США.