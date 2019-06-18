В Москве произошло нападение на главу Фонда кино

Вячеслав Тельнов сказал, что накануне вечером он возвращался с прогулки домой и в тёмном дворике к нему подбежал мужчина, нанёс два сильных удара, повалил на землю и сфотографировал на камеру, передаёт ТАСС. Тельнов подчеркнул, что его не ограбили. Глава Фонда кино отметил, что угрозы ему не поступали, поэтому причины нападения неизвестны.

Вячеслав Тельнов стал исполнительным директором Фонда кино осенью прошлого года. До этого он возглавлял Ленфильм и департамент кинематографии Минкульта.

Фонд кино является одним из главных инструментом господдержки российского кинематографа.