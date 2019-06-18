Алексей Кудрин сказал, что предприниматели не слишком активно защищают Майкла Калви из-за страха потерять бизнес

Так глава Счётной палаты ответил на вопрос Владимира Познера, почему бизнес сообщество не вступилось за основателя инвестфонда Baring Vostok так, как журналисты и гражданское общество за спецкора «Медузы» Ивана Голунова.

В эфире Первого канала Кудрин добавил, что для бизнеса заявить свою позицию по делу Калви – это вызов, и не каждый на это пойдёт.

Американский инвестор Майкл Калви в феврале был арестован по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 миллиардов рублей.