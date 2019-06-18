Президент США Дональд Трамп сегодня официально запускает свою избирательную кампанию — на ралли с участием 20-ти тысяч человек в Орландо, штат Флорида.

Ралли, на котором Дональд Трамп официально даст старт своей избирательной кампании-2020 начнется сегодня вечером в 8 часов по восточному времени. Но собираться у входа на арену Амвей Центр в Орландо сторонники президента США начали еще в ночь на понедельник — за 40 часов до начала мероприятия. Трамп заявил в твиттере, что его штаб получил более ста тысяч запросов на билеты — на арену, которая вмещает только 20 тысяч человек. Президент США уже пообещал рекордные толпы на своем ралли. До его начала, днем в центре города на улицах вокруг арены будет проводится Трамп фест — с едой, напитками и музыкой. Параллельно с этим вечером намечены несколько протестных акций — на которых, как ожидается, будет летать надувная кукла-воздушный шар в виде карикатуры на Трампа Бейби Трамп.

Свою прошлую избирательную кампания Дональд Трамп запустил, театрально спустившись на эскалаторе в своей башне Трамп Тауэр в Нью-Йорке. На ту церемонию, с нанятыми актерами в толпе, думали даже привести живого слона (символ Республиканской партии), но Трамп от идеи отказался как от слишком политической.

В этот раз запуск избирательной кампании пройдет как классическое ралли кандидата. В последний раз Трамп был в Орландо сразу после избрания года в рамках своего тура «Спасибо». Флорида была выбрана на запуска кампании потому, что являлась одним из штатов, определивших победу Дональда Трампа на прошлых выборах. Кроме того, на среднесрочных выборах прошлого года республиканцы показали там хорошие результаты.

Несмотря на ажиотаж вокруг церемонии запуска избирательной кампании Дональда Трампа, по рейтингам телеканал Фокс Ньюз на сегодняшний день он проигрывает пяти кандидатам от демократической партии в парных опросах. Отставание от Джо Байдена составляет 10 процентных пунктов.