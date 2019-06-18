На въезде в Екатеринбург вместо таблички «Город бесов» появился указатель «Город храбрых»

Полиция демонтирует знаки на четырёх трассах и пригрозила авторам всех табличек штрафом до 10 тысяч рублей, передаёт издание Znak.com.

Городом бесов Екатеринбург ранее назвал телерадиоведущий Владимир Соловьёв, когда речь зашла о протестах против строительства храма на месте сквера. После появления таблички «Город бесов» свердловский губернатор Евгений Куйвашев написал в Инстаграме, что лучше бы повесили другой знак, например, «Город храбрых».