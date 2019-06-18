Соратник политика Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу после почти месяца административного ареста

Его дважды судили за одни и те же действия.

Изолятор временного содержания Леонид Волков покинул около шести утра. Соратник Алексея Навального в твиттере поблагодарил всех за заботу и поддержку. Волков пообещал до конца недели ответить на все письма и сообщения. На свободу он должен был выйти ещё в начале прошлой недели, после того как отсидел 20 суток за трансляцию на youtube-канале «Навальный Live» с акции против повышения пенсионного возраста, её провели в сентябре прошлого года в ряде городов. Симоновский суд решил, что трансляция вдохновила людей выйти на несогласованную акцию в Москве. Сразу после выхода из изолятора Волкова опять задержали и дали ещё 15 суток, за ту же трансляцию, но уже из-за митинга в Петербурге. Отмечу, согласованного. Тверской суд признал соратника Навального виновным в проведении публичного мероприятия, создавшего помехи для движения. Полицейские в суде обещали, что политика привлекут к ответственности за акции против пенсионной реформы еще в восьми городах. Волков вышел досрочно, поскольку Мосгорсуд уменьшил ему срок ареста вдвое.

Волков связывал новый арест с осенними выборами в Мосгордуму. 10 числа он должен был открыть в столице центр сбора подписей в поддержку выдвижения независимых кандидатов в депутаты.