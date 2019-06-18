Глава СВР заявил, что Россия действительно фиксирует кибератаки из США на критически важные системы

Сергей Нарышкин сказал, что прежде всего – это компьютерные сети органов госвласти, передаёт «Интерфакс».

Ранее американский президент Дональд Трамп категорически опроверг статью в The New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.

Публикацию Трамп назвал предательством и госизменой, а сегодня потребовал от газеты раскрыть источники информации.