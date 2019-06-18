Правительственный комплекс в Гонконге возобновил работу после протестов

Здания были закрыты почти неделю из-за того, что протестующие блокировали подходы, а неделю назад пытались взять штурмом. В столкновениях с полицией были ранены 80 человек.



По словам организаторов, акции протеста собрали сначала миллион, а потом два миллиона человек. При том, что население Гонконга 7,5 миллионов. Поводом для протестов стал законопроект о выдаче подозреваемых материковому Китаю. Власти отложили его рассмотрение на неопределённый срок, а глава правительства Гонконга извинилась перед жителями.