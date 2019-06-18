Причиной смерти в суде бывшего президента Египта Мохаммеда Мурси назван сердечный приступ

Это сообщило сегодня государственное телевидение страны со ссылкой на медицинский источник. По словам главного прокурора Египта, 67-летний Мурси потерял сознание после того, как выступил с речью в течение 5 минут.

Он был президентом с 2012 по 2013 год и был свергнут в результате массовых протестов. Ранее бывший президент был приговорён к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже – к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор был отменён.