ГД рассмотрит законопроект о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Госдума сегодня рассмотрит законопроект о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ внёс в парламент президент Владимир Путин. Спикеры Госдумы и Совета Федерации ранее заявили, что депутаты и сенаторы его поддержат.

Ранее США обвинили Россию в нарушении этого договора и решили из него выйти. По мнению Вашингтона, Москва развернула ракеты наземного базирования дальностью более 500 километров, что запрещено соглашением. В НАТО заявили, что они могут нести ядерный заряд и долететь до европейских городов за считанные минуты. В Москве это отрицают и, в свою очередь, обвиняют в нарушении договора США.