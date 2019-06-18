Глава СВР Сергей Нарышкин: Российские спецслужбы фиксируют периодические кибератаки со стороны США

Российские спецслужбы фиксируют периодические кибератаки со стороны США, заявил глава СВР Сергей Нарышкин. Как передаёт «Интерфакс», он уточнил, что они нацелены на критически важные системы страны.

Газета The New York Times ранее сообщили, что США участили атаки на компьютерные сети, связанные с транспортом и энергетикой. Президент Дональд Трамп сначала назвал это ложью и одновременно предательством. А сегодня потребовал от газеты раскрыть свои источники информации.