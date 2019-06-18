Власти Венесуэлы обвинили лидера оппозиции в хищениях для найма киллеров

Министр связи Хорхе Родригес заявил, что при помощи наёмных убийц из Колумбии и Центральной Америки противники Николаса Мадуро хотели дестабилизировать ситуацию в стране. Министр сказал, что подтверждающие это данные были обнаружены в телефоне секретаря лидера оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро, который был задержан в марте.

США, ряд стран Латинской Америки и Европы ранее признали Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. Россия в этом качестве признаёт Николаса Мадуро.