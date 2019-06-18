На въезде в Екатеринбург со стороны Кольцово вместо указателя «Город бесов» появилась новая надпись «Город храбрых»

Она гласит «Город храбрых». Об этом сообщает портал Е1.ru, публикуя фотографии очевидца. По его словам, снимки были сделаны около пяти утра. На кадрах видно, что табличка прикреплена кабельными стяжками.

Автор инсталляции неизвестен. Накануне с предложением повесить табличку с такой надписью выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Надпись «Город бесов», которая появилась под указателем накануне утром, демонтировали по предписанию ГИБДД.

«Городом бесов» Екатеринбург назвал российский ведущий Владимир Соловьев. Таким образом он отреагировал на стихийные протесты в защиту сквера около Драмтеатра в Екатеринбурге, где планировали построить храм святой Екатерины.