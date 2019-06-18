Россиян могут лишить дачных участков за нарушения пожарной безопасности

Инициатива исходит от Минэкономразвития.

Нескошенная трава или мусор на участке могут стать поводом для того чтобы его отобрать. В пояснительной записке к поправкам в Земельный и Гражданский кодексы среди нарушений названы зарастание участка сорняками и накопление на нём бытовых отходов. Его владельца органы пожарного надзора попросят устранить нарушения. Если за полгода мусор и высокая трава никуда не денутся, органы местного самоуправления начнут изымать участок через суд, пишет сайт РБК.

Проект закона Минэкономразвития касается собственников, арендаторов и тех, у кого участок находится в бессрочном пользовании. Исключение сделают для россиян, которые взяли землю в ипотеку или проходят процедуру банкротства. Окончательный перечень нарушений определят в специальном акте правительства. Эксперты, опрошенные РБК полагают, что инициатива может привести к новым случаям рейдерства, коррупции чиновников и давлению на предпринимателей. Сейчас за нарушение требований пожарной безопасности граждан могут оштрафовать максимум на 5 тысяч рублей – к примеру, за сжигание сухой травы в лесу. Штрафы для компаний и организаций могут доходить до миллиона.

Законопроект разработали по указу президента Путина о ликвидации пожаров в Забайкалье. В апреле огонь там уничтожил около ста жилых домов, потеряли имущество и лишились животных более шестисот человек.