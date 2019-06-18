В России сегодня начинается выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму

Они пройдут в единый день голосования в сентябре.

В нижней палате сейчас свободны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей. Вакантными они стали при разных обстоятельствах. Например, депутатский мандат от 70-го округа в Комсомольске-на-Амуре освободился после победы Сергея Фургала на губернаторских выборах в этом регионе. «Единая Россия» провела там праймериз и претендентом на кресло выбрали певицу Вику Цыганову.

В Свердловской области от партии власти хочет баллотироваться биатлонист Антон Шипулин, завершивший спортивную карьеру в прошлом году. Своих кандидатов там же выдвигают среди прочих «Яблоко» и «Парнас». Право выдвижения без сбора подписей есть у 13 партий.

К довыборам избирательные комиссии планируют напечатать более полутора миллионов бюллетеней.

Список кандидатов на довыборы в Госдуму будет известен до 4 августа.