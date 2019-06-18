Шесть человек задержаны по делу о крупной краже икон из православного храма в Подмосковье, совершенной в начале года. Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк. В мае в Москве задержали предполагаемого организатора кражи, который около 5 лет находился в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Найденные святыни переданы в храм.