Бывший начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов, обвиняемый в получении взятки, покончил с собой

Это случилось после того, как его освободили из-под домашнего ареста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу железной дороги. По данным телеграм-канала Baza, Миронов покончил с собой в своем доме на Рублевском шоссе. Предсмертной записки он не оставил.

По версии следствия, Миронов получил взятку в размере почти один миллион рублей за покровительство при распределении контрактов РЖД. Сам чиновник не признавал свою вину и утверждал, что его подставили. Его арестовали в декабре прошлого года. 12 июня суд Екатеринбурга отпустил его под залог.