Почти полсотни работников Сергиево-Посадского хлебокомбината объявили сухую голодовку

Они требуют выплаты долгов по зарплате за четыре месяца. Об этом рассказала «Новой газете» сотрудница предприятия Татьяна. По ее словам, «в начале мая из-за долгов по газу, свету и воде комбинат вообще перестал работать. С подключением ресурсов сейчас есть продвижение, а вот зарплату так и не платят». В мае и начале июня сотрудники завода уже проводили собрания и требовали выплат, угрожая голодовкой. Накануне руководство в очередной раз пообещало, что инвестор перечислит месячную зарплату в течение нескольких дней. Работники в это не поверили и заявили, что не уйдут с предприятия, пока не получат деньги.