Дональд Трамп назвал «фльшивкой» информацию о попытках США внедрить в российскую энергосистему вредоносное ПО и потребовал от журналистов раскрыть источники, если они вообще существуют. «В New York Times история о попытках атак США на российскую энергосистему — лживые новости», — написал президент в Twitter. Он назвал газету «падшей». Глава Белого дома добавил, что издание «должно нести полную ответственность» за опубликованный материал.