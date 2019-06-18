Большинство россиян (60%) считают военную службу по призыву обязательной для настоящего мужчины и не сомневаются, что армия их защитит. Это показал опрос Левада-центра об отношении общества к армии. Почти четверть респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам. И всего 12% считают призывную службу «бессмысленным и опасным занятием», которого нужно избежать любыми средствами. Согласно данным опроса, позитивное отношение к призывной службе достигло рекордного уровня за все время опросов, проводившихся социологами с 1997 года: за все годы исследований этот показатель не превышал 44%. При этом россияне не готовы к милитаризации бюджета в ущерб их доходам.