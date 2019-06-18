Минэкономразвития разработало механизм изъятия участков за нарушение правил пожарной безопасности, в частности за нескошенную траву и мусор. Предложенные поправки в Земельный кодекс и закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Независимая антикоррупционная экспертиза продлится до 4 июля, пишет газета «Коммерсант». По данным издания, законопроект касается всех категорий частных владельцев участков. Нельзя будет забрать лишь землю, которая находится в ипотеке или принадлежит банкроту.