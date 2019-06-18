Число жертв землетрясения на юго-западе Китая возросло до 12, еще 134 пострадали

Такие данные приводит шанхайский новостной портал «Пэнпай» со ссылкой на провинциальное Управление по чрезвычайным ситуациям. Ранее сообщалось о 11 погибших и 122 пострадавших. Сейсмическая активность магнитудой 5,9 была зафиксирована накануне вечером на границе провинций Сычуань и Гуйчжоу. Эпицентр находился в 19 км к юго-востоку от уезда Чаннин. Очаг залегал на глубине 10 км. Затем произошла серия повторных подземных толчков магнитудой 5,3.