14-летняя россиянка, чье тело обнаружили неподалеку от Барселоны,была убита

Специалисты пришли к такому выводу после вскрытия, сообщает La Vanguardia со ссылкой на источники. По данным издания, на шее у девочки обнаружено ножевое ранение. Уточняется, что погибшую обнаружил сосед, который попал в квартиру через балкон.



Тело несовершеннолетней россиянки нашли накануне. По данным телеканала Telecinco, она проживала в квартире в городе Матаро вместе с матерью и 15-летним братом. Несколько дней назад ее мать покинула страну, а местонахождение брата установить пока не удалось