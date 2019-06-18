При изоляции российского сегмента интернета направлять трафик за пределы России будет запрещено

Роскомнадзор опубликовал правила на случай возникновения угроз. Исключение составят сообщения между пользователями из Калининградской области и других регионов России. Также предлагается сделать исключение для посольств, консульств и представительств России за рубежом.

Закон об изоляции рунета вступит в силу 1 ноября. К 2021 году должна заработать национальная система доменных имен, необходимая для его выполнения.