Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в возрасте 67 лет

Он умер прямо в суде Каире, где рассматривалось дело о шпионаже. Как сообщает государственное телевидение Египта со ссылкой на медицинский источник, причиной смерти экс-президента стал сердечный приступ. Генпрокуратура страны выдала разрешение на его погребение, пишет издание «Аль-Яум-ас-Сабиа». По его данным, похороны могут состояться уже сегодня.

Мурси находился у власти всего год – с 2012 до 2013 — и за это время нажил себе множество противников. Об этом «Эху» рассказал ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Беляков.

Владимир Беляков напомнил, что Мухаммеда Мурси на протяжении нескольких лет судили, приговаривали к смертной казни. Позже приговор заменили на пожизненное заключение.