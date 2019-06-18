Суд в Киеве продолжит рассматривать дело главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского

Журналиста обвиняют в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в госизмене. По этой статье ему грозит до 15 лет заключения. Кроме того, Вышинского обвиняют в незаконном хранении оружия. Главред «РИА Новости Украина» был задержан, а затем и арестован еще в мае прошлого года. Суд при этом неоднократно отказывал Вышинскому в более мягкой мере пресечения. Процесс против него начался в апреле, с тех пор прокуроры читали обвинительный акт. По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, ему будут разъяснять суть обвинительного заключения, а также выяснять, признает ли он себя виновным или нет. Сам Вышинский в июне прошлого года просил защиты у российского президента Владимира Путина. Он сообщил, что обращается как гражданин России, а также сказал, что отказывается от украинского паспорта. Вместе с тем миграционная служба Украины такой вариант отвергла: там сказали, что Вышинский не может отказаться от гражданства, поскольку он имеет статус подозреваемого в уголовном деле.

Путин ранее выражал мнение, что Вышинского арестовали «за прямую профессиональную деятельность». Москва, в свою очередь, направляла Киеву ноту протеста.