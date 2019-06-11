Животных, которых оставили цыгане в селе Чемодановка, передадут на временное содержание предпринимателю

Домашних животных, которых оставили цыгане в селе Чемодановка и соседнем селе Лопатки, передадут на временное содержание предпринимателю. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области. Накануне сотрудники регионального управления ветеринарии совместно с представителями муниципальной власти и депутатами местного самоуправления провели обход оставленных цыганами подворий. В 45 домах обнаружены свиньи, кролики, куры, гуси, индейка и теленок. Все здоровы, добавили в пресс-службе.

Цыганская диаспора (около 500 человек) покинула Чемодановку и Лопатки после массовой драки с местными жителями. Один человек погиб, четверо пострадали, 28 задержаны. Возбуждено несколько уголовных дел.

Проблемы межнациональных конфликтов не должны замалчиваться, власти должны искать причины и устранять их. Такое мнение «Эху» высказал первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин.

По словам Валерия Рашкина, вопрос замалчивания подобных конфликтов остро стоит даже внутри комитета.