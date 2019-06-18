Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве

Нападение произошло около дома, рассказал он сам агентству ТАСС. По его словам, нападавшие сняли все произошедшее на камеру телефона и скрылись. Продюсер полагает, что их целью было не ограбление. В ближайшее время он намерен обратиться в полицию.

Тельнов стал исполнительным директором Фонда Кино в ноябре прошлого года. В разные годы он был гендиректором «Ленфильма», главой департамента кинематографии Минкультуры и руководителем Госфильмофонда.