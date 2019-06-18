Представитель вице-премьера: Превышение роста цен на бензин на Дальнем Востоке есть, но эти случаи «единичны»
Превышение роста цен на бензин на Дальнем Востоке действительно есть, но эти случаи «единичны». Об этом заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус по итогам совещания с нефтяниками. По его словам, «в среднем по стране в розничном сегменте существенных ценовых диспропорций не зафиксировано».
Повышение цен на бензин не нарушает соглашение между правительством и нефтяниками о заморозке цен на автомобильное топливо. Об этом сказал телеканалу «РБК» руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.
Ранее глава правительства Дмитрий Медведев поручил проверить сообщения СМИ о росте цен на бензин на независимых АЗС в Сибири и на Дальнем Востоке.
Поводом для этого послужили сообщения из различных регионов о подорожании топлива.