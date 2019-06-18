Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин с первым визитом

Он встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

В 12 часов 30 минут местного времени Зеленский будет принят с военными почестями в администрации канцлера. Визит состоится по приглашению Ангелы Меркель. В рамках рабочего обеда стороны обсудят билатеральные отношения, состояние минских соглашений, урегулирование конфликта на востоке Украины и процесс реформ в стране.

Официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт заявил накануне, что Ангела Меркель собирается выяснить планы президента Украины по проведению экономических и политических преобразований. Меркель готова еще раз подчеркнуть, что Германия поддерживает Украину на пути построения демократического правового государства, отметил правительственный спикер. Важной темой переговоров станет также строительство «Северного потока 2». Этот газопровод рассматривается в Германии как промышленный и геополитический проект. Правительство ФРГ как посредник на уровне Евросоюза требует от России продолжения транзита газа через Украину, подчеркнул Зайберт.

Берлин по-прежнему признает приоритетность минских соглашений для прекращения боевых действий на востоке страны, отметил спикер Меркель. Правительство ФРГ, однако, в настоящее время не видит повода для отмены санкций ЕС, вынесенных в ответ на аннексию Крыма и поддержку украинских сепаратистов со стороны России.

Ранее представительница Меркель отметила негативные последствия эскалации в Керченском проливе для улучшения отношений с Москвой. Тем не менее она подчеркнула готовность Германии сотрудничать с Россией в экономической области.