Власти Пензенской области опровергли информацию о принудительном выселении цыган из села Чемодановка

Они сами уехали, сказала «Эху» пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Сообщения в СМИ о принудительной депортации цыган будут рассмотрены на предмет соблюдения закона, — добавила Дина Черемушкина.

Ранее глава сельсовета Сергей Фадеев сказал на встрече с жителями, что несколько сот цыган в принудительном порядке отправили из Чемодановки и соседнего села Лопатки в Волгоградскую область. Там их якобы согласилась приютить местная диаспора. На вопрос жителей о том, когда цыгане вернутся, Фадеев заверил, что этого не произойдет в ближайшее время, и, с некоторой вероятностью, не произойдет вообще. От чего именно это зависит, он не пояснил.

Конфликт в пензенском селе начался после массовой драки 13 июня местных жителей с цыганами, в результате которой с ножевыми ранениями госпитализировали пятерых человек, один из них скончался. Задержаны 28, в том числе предполагаемый убийца.