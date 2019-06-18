Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в возрасте 67 лет. Он умер прямо в суде Каире, где рассматривалось дело о шпионаже.

Мухаммед Мурси умер в Каире, в здании суда, где рассматривалось дело о шпионаже, по которому бывший президент Египта проходил главным обвиняемым. Как сообщается, он попросил у судьи слово, после ему стало плохо. Мурси упал в обморок за решеткой на скамье подсудимых и скончался. Известно, что бывший президент Египта после операции на мозге страдал приступами эпилепсии. Его адвокаты еще несколько лет назад пытались добиться перевода своего подзащитного под домашний арест. Мурси возглавил страну в 2012 году, став первым демократически избранным президентом Египта. Год спустя курс нового лидера на исламизацию политической и общественной жизни привел к массовым народным протестам, в итоге он был отстранен от власти военными. Сторонники Мурси пытались добиться его возвращения к власти. В ходе акций протеста погибли сотни египтян. Против Мурси было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за шпионаж и госизмену.

Как сообщает государственное телевидение Египта со ссылкой на медицинский источник, причиной смерти экс-президента стал сердечный приступ. Генпрокуратура страны выдала разрешение на его погребение, пишет издание «Аль-Яум-ас-Сабиа». По его данным, похороны могут состояться уже сегодня