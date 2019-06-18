В работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи из разных стран мира. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу сайтов и приложений. В основном о проблемах сообщают жители Европы. Также большое количество жалоб поступает из Южной Америки, в частности, из Бразилии, Колумбии и Перу. Большинство из них испытывают трудности с доставкой и получением сообщений, есть сложности с соединением. По данным сервиса, ранее сбои в работе приложения наблюдались 12 июня и 23 мая.