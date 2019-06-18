Россия сократила вложения в госбумаги США до минимума за последние 12 лет

В апреле этот показатель упал почти до 12 миллиардов долларов. Месяцем ранее вложения составляли свыше 13,5 миллиардов. Это следует из данных Минфина США, опубликованных на его сайте. В мае 2007-го вложения в американские госбумаги составляли 11,8 миллиарда. Позднее, Москва стала резко наращивать этот показатель, доведя его уже в июне до 33,5 миллиарда. Максимальной отметки вложения России в госдолг США достигли в октябре 2010-го — 176 с лишним миллиардов.