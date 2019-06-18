Пентагон и советники президента США Дональда Трампа обсуждают идею нанесения авиаудара по территории Ирана

Об этом пишет израильская газета Maariv со ссылкой на источники в ООН. По словам собеседника издания, этот вопрос обсуждается с прошлой пятницы. «Бомбардировки будут сложными и массированными, но будут ограничены конкретной целью», — сказал собеседник газеты. Тем временем, сегодня исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан объявил о планах ведомства отправить на Ближний Восток тысячу военных.

Отношения между США и Ираном в очередной раз обострились на фоне атаки на танкеры в Оманском заливе 13 июня. В Вашингтоне обвинили Тегеран в нападении. В качестве подтверждения США обнародовали видео, на котором, как утверждается, представители иранского Корпуса стражей исламской революции снимают с борта одного из пострадавших судов неразорвавшуюся мину. Власти исламской республики свою причастность к инциденту отрицают.