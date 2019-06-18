IAAF одобрила заявки 14 российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобрила заявки 14 российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба IAAF. В общей сложности такое право в этом году получил 81 российский легкоатлет. 39 заявок были отклонены, еще одна отозвана. Международная ассоциация легкоатлетических федераций в декабре 2016 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики от участия в международных соревнованиях из-за допингового скандала.