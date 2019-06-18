Косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят в естественную среду обитания в Охотское море в летне-осенний сезон, как и рекомендовали ученые. Об этом сообщило Минприроды в ответ на запрос думского комитета по экологии и охране окружающей среды, передает РИА Новости. История с «китовой тюрьмой» стала известна прошлой осенью после того, как Greenpeace заявил о готовящейся незаконной продаже из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Заведено дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.