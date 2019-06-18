Причиной смерти 67-летнего экс-президента Египта Мухаммеда Мурси стал сердечный приступ
Он случился внезапно во время судебного заседания, сообщает государственное телевидение со ссылкой на медицинский источник. По словам главного прокурора страны Набиль Садека, Мурси потерял сознание после того, как в течение пяти минут выступал с речью. Отмечается, что во время своего заявления экс-президент выглядел сердитым и усталым. Мурси доставили в больницу, но там могли только констатировать смерть. Во время первоначального осмотра тела никаких травм не было выявлено. Источники агентства Associated Press рассказали, что Мурси сам попросил о возможности выступить перед судом. Во время речи он настаивал на том, что до сих пор является президентом Египта и его дело должен рассматривать специальный трибунал.
Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год. Он был свергнут в результате массовых протестов, а затем арестован. По делу о шпионаже в пользу Катара его приговорили с смертной казни, но затем заменили меру на пожизненный срок. Разбирательства продолжались в суде Каира.